Сбитая девушка упала в глубокий в овраг, а пьяный водитель уехал: В Ялте поймали виновника ДТП
Полицейские нашли водителя, скрывшегося с места ДТП, случившегося в Большой Ялте.
- Поступило сообщение о том, что в поселке Гаспра автомобиль «ВАЗ-2109» сбил девушку-пешехода, которая двигалась во встречном направлении по левому краю проезжей части, - сообщает пресс-служба МВД по РК.
Водитель отечественного автомобиля нет, чтобы помочь человеку, нажал на газ и был таков. Девушка же от мощного удара упала с трассы в овраг и получила серьезные травмы. Позже ее вытащили и отвезли в больницу.
Сотрудникам полиции удалось по горячим следам задержать подозреваемого.
Оказался, что 39-летний житель Ялты уже привлекался к ответственности за управление автомобилем в нетрезвом состоянии и его лишили прав.
По предварительной версии крымчанин очень быстро ехал, машину занесло, в результате чего совершил наезд на пешехода.
Анализы показали, что гражданин был нетрезвым.
На него завели административное дело за оставление водителем места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся. Суд приговорил его к аресту на 10 суток.
Также идет речь о возбуждении двух уголовных дел: по ст.264 УК РФ за нарушение ПДД и эксплуатации транспорта, ст.264.1 - нарушение ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию.
ИСТОЧНИК KP.RU