Часть Симферополя 19 марта останется без света
19 марта, в столице региона Симферополе произойдет локальное отключение света.
Компания ГУП РК «Крымэнерго» сообщает, что света не будет из-за ремонтных работ, в период с 8 утра до 17 часов вечера. Поэтому не нужно нервничать и беспокоится, просто нужно с пониманием отнестись к перебоям с с энергией.
И так, где в Симферополе 19 марта нельзя будет пользоваться электроприборами:
улица Севастопольская, 154-250 (чет), 221-247 (нечет);
улица 2-й Гвардейской Армии, 61-101 (нечет), 102-132а (чет);
улица Днепровская, 1-28, 30; ул. Дружбы, 1-20, 22;
улица Шевченко, 19-21 (нечет);
улица Димитрова, 19-31 (нечет), 22-36 (чет);
переулок Ключевой, 1-22;
улица Целинная, 2-23, 25-29 (нечет);
улица Аянская, 1-40;
Каменский массив: садовые товарищества: «Восход», «Уют 1»,
«Здоровье» и «Лаванда».
ИСТОЧНИК KP.RU