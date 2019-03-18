Часть Симферополя 19 марта останется без света

СЕГОДНЯ 18:38 2019-03-18T18:41:12+03:00

Электричества не будет с 8.00 до 17.00

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19 марта, в столице региона Симферополе произойдет локальное отключение света.

Компания ГУП РК «Крымэнерго» сообщает, что света не будет из-за ремонтных работ, в период с 8 утра до 17 часов вечера. Поэтому не нужно нервничать и беспокоится, просто нужно с пониманием отнестись к перебоям с с энергией.

И так, где в Симферополе 19 марта нельзя будет пользоваться электроприборами:

улица Севастопольская, 154-250 (чет), 221-247 (нечет);

улица 2-й Гвардейской Армии, 61-101 (нечет), 102-132а (чет);

улица Днепровская, 1-28, 30; ул. Дружбы, 1-20, 22;

улица Шевченко, 19-21 (нечет);

улица Димитрова, 19-31 (нечет), 22-36 (чет);

переулок Ключевой, 1-22;

улица Целинная, 2-23, 25-29 (нечет);

улица Аянская, 1-40;

Каменский массив: садовые товарищества: «Восход», «Уют 1»,

«Здоровье» и «Лаванда».

ИСТОЧНИК KP.RU