Погода в Крыму на 19 марта: сухо и тепло до +17

СЕГОДНЯ 06:52 2019-03-19T06:52:36+03:00

На полуострове комфортный весенний день

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19 марта, на Крымском полуострове, как обещают синоптики, не будет опасных никаких опасных метеорологических явлений. Ливни снега, штормовой ветер - все отменяется!

- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха днем +15…+17°, - сообщает ФГБУ «Крымское УГМС».

Прогноз погоды по Севастополю: малооблачно. Без осадков. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха днем +13…+15°.

На Южном берегу Крыма переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный до 17 м/с. Температура воздуха днем +14…+16°.

В Керчи малооблачно. Без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура воздуха днем +10…+12°.

Небольшое похолодание ожидается 21 марта, когда холодный атмосферный фронт с запада принесет на полуостров дожди и понижение температуры воздуха на 2-4 градуса.

ИСТОЧНИК KP.RU