Погода в Крыму на 19 марта: сухо и тепло до +17
19 марта, на Крымском полуострове, как обещают синоптики, не будет опасных никаких опасных метеорологических явлений. Ливни снега, штормовой ветер - все отменяется!
- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха днем +15…+17°, - сообщает ФГБУ «Крымское УГМС».
Прогноз погоды по Севастополю: малооблачно. Без осадков. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха днем +13…+15°.
На Южном берегу Крыма переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный до 17 м/с. Температура воздуха днем +14…+16°.
В Керчи малооблачно. Без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура воздуха днем +10…+12°.
Небольшое похолодание ожидается 21 марта, когда холодный атмосферный фронт с запада принесет на полуостров дожди и понижение температуры воздуха на 2-4 градуса.
ИСТОЧНИК KP.RU