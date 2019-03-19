В Симферополе на привокзальной площади задержали наркодилера

СЕГОДНЯ 09:22 2019-03-19T09:33:18+03:00

"Соль" упаковали в фольги. Фото: пресс-служба МДВ по РК

Мужчине грозит лишение свободы до десяти лет

Изменить размер текста: A A

Сотрудники полиции на привокзальной площади столицы региона остановили 38-летнего жителя Севастополя.

- При личном досмотре у мужчины обнаружили и изъяли 19 фольгированных свертков, полимерный пакет и пластмассовую колбу с порошкообразным веществом внутри, - сообщает пресс-служба МВД по Республике Крыма.

Так же у него нашли 2 сотовых телефона и банковскую карточку.

После экспертизы стало ясно, что у гражданина изъяли синтетический наркотик «соль». Всего 9,142 грамма.

При обыске по месту жительства подозреваемого было изъято еще 7 свертков с наркотиком.

Севастопольца взяли под стражу. На мужчину завели уголовное дело за незаконное приобретение, хранение, перевозку наркотических средств.

По част.2 ст.228 Уголовного кодекса Российской Федерации ему грозит лишение свободы на срок от трех до десяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU