В Керчи продавец меда украла у пенсионера 170 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 10:09 2019-03-19T10:23:27+03:00

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Керченские оперативники нашли женщину, которая подозревается в краже денег у пожилого человека

- В дежурную часть полиции обратился местный житель с просьбой разыскать злоумышленницу, которая под видом продажи меда проникла в его квартиру и похитила крупную сумму, - сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.

Сотрудники уголовного розыска нашли подозреваемую, ею оказалась безработная 34-летняя жительница из Адыгеи.

Женщина не стала отпираться, во всем призналась и написала явку с повинной.

Оказалось, что она предложила 80-летнему керчанину купить мед. Пенсионер доверчиво пустил женщину в квартиру, затем достал коробку с деньгами и отошел в другую комнату, отсчитал нужную сумму, спрятал коробку под одеяло, и вернулся к продавцу.

Она же отвлекла внимание пожилого человека, попросив воды. Пока он ходил на кухню, женщина положила себе в карман все накопления пенсионера - порядка 170 тысяч рублей.

На продавца меда завели уголовное дело за кражу. По ч.2 ст.158 УК РФ женщине грозит лишение свободы до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU