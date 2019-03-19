2019-03-19T11:41:35+03:00
Происшествия

42-летняя мошенница «нагрела» четырех жителей Ялты на 3,5 миллиона рублей

Она предлагала людям помощь при покупке жилья
Александра КОРШУНОВА
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Ей грозит до 10 лет лишения свободыЕй грозит до 10 лет лишения свободыФото: Анастасия КУРДЮКОВА
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В Ялте полицейские задержали 42-летнюю мошенницу, которую подозревают в серии мошенничества. Как сообщили в пресс-службе МВД РК, она предлагала жителям помощь при покупке недвижимости.

Она уверяла их в своих возможностях исполнения всех обязательствах, а также связях, которые она якобы имела.

После этого она брала у потерпевших деньги и переставала выходить на связь.

Один мужчина хотел купить участок в одном из поселков Большой Ялты. Он передал женщине больше 1,3 миллиона рублей в иностранной валюте. Но документы на участок он так и не получил.

- Жертвами подозреваемой стали еще три жительницы Ялты, которые хотели приобрести квартиры. Они лишились денег на общую сумму более 2,1 миллиона рублей в национальной и иностранной валюте, - добавили в пресс-службе.

Сейчас установлены четверо пострадавших от рук мошенницы. Но правоохранители думают, что их может быть и больше.

Ранее не судимую 42-летнюю женщину задержали, в отношении нее возбудили уголовные дела.

Теперь мошеннице грозит до 10 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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