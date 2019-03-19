В Старом Крыму задержали 12 нелегалов-строителей из Азии

СЕГОДНЯ 12:51 2019-03-19T12:51:39+03:00

Они работали без разрешительных документов

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В Старом Крыму пограничники задержали нелегальных мигрантов из Центральном и Средней Азии. На полуострове они работали - ремонтировали дом.

Как сообщили в пресс-службе Погрануправления ФСБ РФ по Крыму, нарушителей нашли после обследования одного из жилых домов.

Ремонтно-отделочные работы осуществляли 12 человек, у которых не было патентов на «осуществление трудовой деятельности».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.crimea.kp.ru/video/embed/698019" frameborder="0"></iframe> 12 мигрантов из Азии задержали в Старом Крыму.Пограничники задержали 12 мигрантов из Азии, которые работали в Старом Крыму. Видео: пресс-служба Погрануправления ФСБ России по республике Крым! другой источник

Кроме того, оказалось, что работники не поставлены на миграционный учет по месту жительства.

По словам самих мигрантов из оперативного видео, они живут в Феодосии.

В отношении всех задержанных составлены протоколы об административном правонарушении по статье «Незаконное осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности в РФ»

Сейчас проводится проверка и в отношении работодателя в связи с незаконным привлечением иностранцев к работе и нарушения правил их пребывания на территории РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU