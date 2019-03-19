2019-03-19T13:41:09+03:00
Общество

В Гагаринском парке Симферополя высадили «розовых фламинго»

Это один из уникальных видов ивы
Александра КОРШУНОВА
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Там появились и кусты можжевельника. Фото: пресс-служба администрации СимферополяТам появились и кусты можжевельника. Фото: пресс-служба администрации Симферополя
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В Симферополе в Гагаринском парке высадили кусты можжевельника и ивы – «розовых фламинго». Дальше в планах администрации крымской столицы – озеленение всей досуговой зоны.

Как сообщила глава города Наталья Маленко, в этот раз всего высадили более 40 деревьев и кустарников. Она отметила, ведется работа по благоустройству парка, которая началась два года назад.

- Это очень хороший проект. Гагаринский парк - любимое место отдыха всех горожан. Мы сейчас работаем над его границами, чтобы здесь ничего больше не строилось. Хотим, чтобы все аллеи парка стали такими же красивыми, какую мы посадили сегодня, - добавила Маленко.

В администрации подчеркнули, что в парке много деревьев, которые «отжили свой век» или были спилены по болезни.

Все эти участки глава города хочет восстановить и озеленить.

ИСТОЧНИК KP.RU

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