Крымские полицейские за два дня задержали 57 человек
В Крыму полицейские за два дня, 13 и 14 марта, в ходе оперативно-профилактической операции «Розыск» задержали 57 человек. Их ранее объявили в розыск.
Как сообщили в пресс-службе МВД РК, удалось также установить местонахождение 9 без вести пропавших людей.
- Инициаторы розыска уведомлены о местонахождении пропавших, - добавили в пресс-службе.
А В ЭТО ВРЕМЯ
В Крыму продолжаются поиски пропавшей 6 марта 16-летней Юлии Шахрай. Несовершеннолетняя девочка ушла из общежития одного из колледже Крыма и до сих пор не вернулась. Сама Юля - уроженка Сакского района.
Особые примеры: на правом предплечье имеется татуировка с изображением «Господь Бог в бигудях и чашкой кофе», на левом предплечье - татуировка с изображением «Икона Божья матерь со слезами», на левой лопатке - татуировка с изображением «Ласточка в красном ободе в колючей проволоке», на задней поверхности шеи - татуировка с изображением «Голова индейца в воде и отражением черепа».
ИСТОЧНИК KP.RU