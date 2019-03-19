Крымские полицейские за два дня задержали 57 человек

СЕГОДНЯ 15:19 2019-03-19T15:19:05+03:00

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В Крыму полицейские за два дня, 13 и 14 марта, в ходе оперативно-профилактической операции «Розыск» задержали 57 человек. Их ранее объявили в розыск.

Как сообщили в пресс-службе МВД РК, удалось также установить местонахождение 9 без вести пропавших людей.

- Инициаторы розыска уведомлены о местонахождении пропавших, - добавили в пресс-службе.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В Крыму продолжаются поиски пропавшей 6 марта 16-летней Юлии Шахрай. Несовершеннолетняя девочка ушла из общежития одного из колледже Крыма и до сих пор не вернулась. Сама Юля - уроженка Сакского района.

Особые примеры: на правом предплечье имеется татуировка с изображением «Господь Бог в бигудях и чашкой кофе», на левом предплечье - татуировка с изображением «Икона Божья матерь со слезами», на левой лопатке - татуировка с изображением «Ласточка в красном ободе в колючей проволоке», на задней поверхности шеи - татуировка с изображением «Голова индейца в воде и отражением черепа».

ИСТОЧНИК KP.RU