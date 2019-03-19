30 тысяч симферопольцев посетили концерт, посвященный Дню воссоединения Крыма с Россией

СЕГОДНЯ 16:39 2019-03-19T16:39:16+03:00

Отмечать пришли все - от мала до велика Фото: Анастасия ЖУКОВА

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В понедельник, 18 марта, в День воссоединения Крыма с Россией, около 30 тысяч жителей Симферополя приняли участие в праздничном концерте на площади Ленина.

Как сообщили в пресс-службе МВД РК, за порядком на мероприятии следили сотрудники правоохранительных органов, военнослужащие Росгвардии, работники частных охранных организаций и представители добровольных народных дружин.

- Безопасность обеспечена в полном объеме, нарушений общественного порядка не допущено, - добавили в пресс-службе.

Напомним, перед симферопольцами выступили Николай Расторгуев, Денис Майданов, Тимати и солистка группы "Архипелаг" Юлия Андреева.

Приехал поздравить жителей крымской столицы, всех крымчан и севастопольцев президент России Владимир Путин. После торжественной речи, он вместе с симферопольцами он три раза громко прокричал «Россия».

ИСТОЧНИК KP.RU