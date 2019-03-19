2019-03-19T16:39:16+03:00
Общество

30 тысяч симферопольцев посетили концерт, посвященный Дню воссоединения Крыма с Россией

Крымчан приехал поздравить президент РФ Владимир Путин
Александра КОРШУНОВА
Поделиться:
Отмечать пришли все - от мала до великаОтмечать пришли все - от мала до великаФото: Анастасия ЖУКОВА
Изменить размер текста:

В понедельник, 18 марта, в День воссоединения Крыма с Россией, около 30 тысяч жителей Симферополя приняли участие в праздничном концерте на площади Ленина.

Как сообщили в пресс-службе МВД РК, за порядком на мероприятии следили сотрудники правоохранительных органов, военнослужащие Росгвардии, работники частных охранных организаций и представители добровольных народных дружин.

- Безопасность обеспечена в полном объеме, нарушений общественного порядка не допущено, - добавили в пресс-службе.

Напомним, перед симферопольцами выступили Николай Расторгуев, Денис Майданов, Тимати и солистка группы "Архипелаг" Юлия Андреева.

Приехал поздравить жителей крымской столицы, всех крымчан и севастопольцев президент России Владимир Путин. После торжественной речи, он вместе с симферопольцами он три раза громко прокричал «Россия».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Руководству одного из детсадов Симферополя может грозить уголовная ответственность: Детей зачисляли вне очереди
Крымские полицейские за два дня задержали 57 человек
Симферополь переполошил громкий хлопок
Случай бешенства животного зафиксировали в Симферополе
В Гагаринском парке Симферополя высадили «розовых фламинго»
В Старом Крыму задержали 12 нелегалов-строителей из Азии
42-летняя мошенница «нагрела» четырех жителей Ялты на 3,5 миллиона рублей
В Керчи продавец меда украла у пенсионера 170 тысяч рублей
В Симферополе на привокзальной площади задержали наркодилера
Погода в Крыму на 19 марта: сухо и тепло до +17
Лада Дэнс и фейерверк: Как в Евпатории отпраздновали пятилетие Крымской весны
Часть Симферополя 19 марта останется без света
Путин рассказал, почему в Крыму высокие цены на продукты
Владимир Путин пообещал, что Крым будет обеспечен водой
Сбитая девушка упала в глубокий в овраг, а пьяный водитель уехал: В Ялте поймали виновника ДТП
Пятилетие Крымской весны: В Судаке прошел автомотомарш
Общественный транспорт в Симферополе 18 марта будет ходить до полуночи
В Крыму разыскивают пропавшую 16-летнюю девушку
88% россиян довольны воссоединением Крыма с РФ