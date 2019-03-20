Погода в Крыму 20 марта: Тепло и без осадков
Погода в Крыму 20 марта будет вполне приятной для прогулок.
- В ближайшие трое суток погода Крыма будет определяться областью повышенного атмосферного давления. Ветер северо-восточный умеренный 8-13 м/с. Без осадков, - рассказали в крымском гидрометцентре.
В частности, 20 марта температура ночью от -1 до +4; днем +11…16. В горах прохладно: +5…+10.
В Симферополе - переменная облачность, никаких дождей, днем температура +14…+16. В Ялте - +13…+15. В Севастополе чуть прохладнее, днем +12…+14.
В Керчи небольшая облачность, но осадков тоже не ожидается. Температура воздуха ночью +3…+5, днем +9…+11.
В четверг и пятницу ожидается похолодание на несколько градусов.
Вода в Черном море прогрелась до 9 градусов выше ноля, в Азовском - восемь градусов, в Керченском проливе - семь.
ИСТОЧНИК KP.RU