2019-03-20T09:27:54+03:00
Общество

Погода в Крыму 20 марта: Тепло и без осадков

Синоптики говорят, что самое время гулять и радоваться весне
Анастасия ЖУКОВА
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Прекрасная погода для прогулок по паркуПрекрасная погода для прогулок по паркуФото: Анастасия ЖУКОВА
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Погода в Крыму 20 марта будет вполне приятной для прогулок.

- В ближайшие трое суток погода Крыма будет определяться областью повышенного атмосферного давления. Ветер северо-восточный умеренный 8-13 м/с. Без осадков, - рассказали в крымском гидрометцентре.

В частности, 20 марта температура ночью от -1 до +4; днем +11…16. В горах прохладно: +5…+10.

В Симферополе - переменная облачность, никаких дождей, днем температура +14…+16. В Ялте - +13…+15. В Севастополе чуть прохладнее, днем +12…+14.

В Керчи небольшая облачность, но осадков тоже не ожидается. Температура воздуха ночью +3…+5, днем +9…+11.

В четверг и пятницу ожидается похолодание на несколько градусов.

Вода в Черном море прогрелась до 9 градусов выше ноля, в Азовском - восемь градусов, в Керченском проливе - семь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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