2019-03-20T11:37:28+03:00
Происшествия

Председатель жилищного кооператива в Алуште растратил 5 миллионов рублей

Подозреваемому грозит лишение свободы до 10 лет
Галина КОВАЛЕНКО
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На ЮБК часто происходят преступления в сфере недвижимости.На ЮБК часто происходят преступления в сфере недвижимости.Фото: Галина КОВАЛЕНКО
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В Алуште раскрыли крупную растрату.

- Мужчина, являлся председателем жилищно-строительного кооператива курортно-рекреационного назначения, - сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.

И мог свободно распоряжаться имуществом кооператива. С 2015 по 2018 год он растрачивал на личные нужды деньги, которые вносили члены ЖСК на благоустройство и развития кооператива.

- Всего таким образом он присвоил более 5,7 миллионов рублей, - отмечают в ведомстве.

На него завели уголовное дело по ч.4 ст.160 УК РФ (растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения в особо крупном размере).

Ему грозит лишение свободы до 10 лет.

На Южном берегу Крыма нередки различные махинации с недвижимостью. Например, в Большой Ялте завели уголовное дело на риэлтора, которая обманывала своих клиентов на крупные суммы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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