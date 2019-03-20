Председатель жилищного кооператива в Алуште растратил 5 миллионов рублей
В Алуште раскрыли крупную растрату.
- Мужчина, являлся председателем жилищно-строительного кооператива курортно-рекреационного назначения, - сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.
И мог свободно распоряжаться имуществом кооператива. С 2015 по 2018 год он растрачивал на личные нужды деньги, которые вносили члены ЖСК на благоустройство и развития кооператива.
- Всего таким образом он присвоил более 5,7 миллионов рублей, - отмечают в ведомстве.
На него завели уголовное дело по ч.4 ст.160 УК РФ (растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения в особо крупном размере).
Ему грозит лишение свободы до 10 лет.
На Южном берегу Крыма нередки различные махинации с недвижимостью. Например, в Большой Ялте завели уголовное дело на риэлтора, которая обманывала своих клиентов на крупные суммы.
ИСТОЧНИК KP.RU