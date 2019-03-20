Прокуратура изъяла из школ и детского сада на ЮБК 80 кило сомнительных продуктов

СЕГОДНЯ 09:52 2019-03-20T09:53:21+03:00

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В Алуште прокуратура нашла в трех школах и детском саду сомнительные продукты питания.

- Выявлены продукты питания без сопроводительных документов, подтверждающих их качество и безопасность, а также без маркировки производителя, - сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Сотрудники надзорного ведомства по результатам проверки внесли представления, небезопасная продукция изъята. Ее общая масса составила 80 килограммов.

- Ввиду невыполнения требований, направленных на обеспечение школьников и дошкольников безопасным и полноценным питанием, прокурором инициировано административное преследование в отношении ответственных должностных лиц общеобразовательных учреждений, - отметили в прокуратуре.

Кроме того, прокурорская проверка обнаружила нарушения в одном из детсадов Симферополя. Руководству учреждения может грозить уголовная ответственность за то, что некоторых детишек зачисляли в группы в обход установленной очереди и без путевок-направлений.

ИСТОЧНИК KP.RU