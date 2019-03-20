Частные перевозчики Симферополя могут лишиться работы за невыход на маршруты 18 марта

СЕГОДНЯ 11:49 2019-03-20T11:53:42+03:00

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В администрации Симферополя сообщили об инициативе расторгнуть договоры с теми частными перевозчиками, которые не вышли на маршруты 18 марта. Или недобросовестно выполняли свои обязанности в праздничный день.

Как сообщила глава администрации крымской столицы Наталья Маленко, для перевозчиков заранее продумали все объездные пути. Но вот не все по ним ездили.

- Если вы вернетесь в архив, то предупреждали и говорили, как будут ходить маршруты. Но есть еще человеческий фактор, те, кто сидит за рулем, - подчеркнула она.

Она отметила, что автобусы муниципального предприятия «Горавтотранс» в течение всего дня работали нормально. И забрали людей с площади Ленина после 22.00.

- Последнее сообщение я получила о том, что автобусы ушли уже в 00.40. Уже не было скопления людей, в основной массе нам удалось осуществить услугу так, как положено, - добавила Маленко.

Также глава города надеется, что к концу 2019 года решить ту проблему, которая сейчас есть с транспортом в Симферополе. И в столице будет работать городское предприятие.

ИСТОЧНИК KP.RU