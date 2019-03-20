В Симферополе хотят провести реконструкцию площади Ленина

СЕГОДНЯ 12:24 2019-03-20T12:24:39+03:00

Но на 2019 год эти работы не запланированы

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Глава Симферополя Наталья Маленко анонсировала проведение реконструкции площади Ленина. Она отметила, что плитка там находится в «ужасном состоянии».

- Это касается территории между Государственным музыкальным театром Крыма и Советом министров. Там много металла выходит, конечно, сколько лет уже этой плитке...Когда там пройдет реконструкция, мы ее поменяем и около ЦУМа, и до парка имени Тренева, - добавила глава города.

Маленко уточнила, что на 2019 год эти работы на запланированы. Потому, что сейчас много задач стоит именно по паркам и скверам.

- Как только такие планы появятся - мы об этом скажем. Что касается территории около ЦУМа, то там ходить спокойно можно, конечно, эстетического удовольствия не добавляет это зрелище, - резюмировала Маленко.

Кстати, при реконструкции набережной реки Салгир в Симферополе, отремонтируют пешеходные мостики.

ИСТОЧНИК KP.RU