Севастопольскому предпринимателю грозит уголовная ответственность за продажу поддельных вещей марок Nike и Adidas

СЕГОДНЯ 14:06 2019-03-20T14:06:34+03:00

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В одном из севастопольских магазинов обнаружили контрафактную продукцию на 2,5 миллиона рублей. Там продавали одежду и обувь, маркированную торговыми знаками "Nike", "Adidas" и "Reebok".

Как сообщили в пресс-службе Севастопольской таможни, сотрудники изъяли 469 единиц товара.

- Установлено, что продукцию производили не правообладатели и она не вводилась ими с их согласия в гражданский оборот на территории Российской Федерации, - добавили в ведомстве.

Таким образом, в действиях индивидуального предпринимателя, усматриваются признаки преступления.

Согласно статье Уголовного кодекса РФ, ему грозит крупный штраф, обязательные работы или лишение свободы сроком до двух лет.

Напомним, в Симферополе сотрудники ФСБ разоблачили организованную преступную группировку, которая незаконно ввозила в Крым этиловый спирт под видом пива. После они выпускали контрафактное спиртное.

ИСТОЧНИК KP.RU