Севастопольскому предпринимателю грозит уголовная ответственность за продажу поддельных вещей марок Nike и Adidas
В одном из севастопольских магазинов обнаружили контрафактную продукцию на 2,5 миллиона рублей. Там продавали одежду и обувь, маркированную торговыми знаками "Nike", "Adidas" и "Reebok".
Как сообщили в пресс-службе Севастопольской таможни, сотрудники изъяли 469 единиц товара.
- Установлено, что продукцию производили не правообладатели и она не вводилась ими с их согласия в гражданский оборот на территории Российской Федерации, - добавили в ведомстве.
Таким образом, в действиях индивидуального предпринимателя, усматриваются признаки преступления.
Согласно статье Уголовного кодекса РФ, ему грозит крупный штраф, обязательные работы или лишение свободы сроком до двух лет.
Напомним, в Симферополе сотрудники ФСБ разоблачили организованную преступную группировку, которая незаконно ввозила в Крым этиловый спирт под видом пива. После они выпускали контрафактное спиртное.
ИСТОЧНИК KP.RU