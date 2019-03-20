Не открыли визу в срок: Крымский журналист не смог попасть на сессию ООН

СЕГОДНЯ 16:46 2019-03-20T16:46:03+03:00

Эрвин Мусаев должен был выступить там с докладом. Фото: Facebook Мусаева

Он должен был выступить там с докладом

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Эрвин Мусаев, гендиректор крымскотатарского канала «Миллет», не сможет присутствовать на 40-й сессии Совета по правам человека ООН в Женеве. Это произошло из-за того, что журналисту поздно открыли визу.

Как считает министр внутренней политики, информации и связи Сергей Зырянов, это было сделано преднамеренно, передает «РИА Крым».

- Эрвин Мусаев должен был выступить там сегодня с докладом о ситуации в Крыму, где бы он рассказал, в том числе и о положении крымских татар. Но ему визу открыли не 19-го марта, а 20-го, - добавил Зырянов.

Он уверен, что это было сделано для того, чтобы не показывать правду. Но министр надеется, что журналисту все-таки удастся выступить на сессии с помощью видеоконференции из Москвы.

Напомним, в ноябре 2018 году делегаты из Крыма хотели выступить Генассамблее ООН. Тогда общественники тоже хотели рассказать о реальном положении дел на полуострове.

ИСТОЧНИК KP.RU