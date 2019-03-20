Житель Евпатории украл медтехнику из больницы на 3 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 17:15 2019-03-20T17:15:27+03:00

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32-летний житель Евпатории похитил медицинскую технику из городской больницы на 3 миллиона рублей. Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, подозреваемого уже задержали.

Информация о пропаже поступила от врача больницы. Он рассказал, что неизвестный взломал замок решетки и входных дверей. Затем он проник в помещение медучреждения, похитил оборудование и компьютерную технику.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

В отношении мужчины, которого удалось задержать, возбуждено уголовное дело. Ранее судимому за имущественные преступления подозреваемому грозит до 10 лет тюрьмы и крупный штраф.

В содеянном мужчина сознался.

- Похищенное имущество изъято в полном объеме, - добавила Ирина Волк.

Сейчас подозреваемый находится под стражей.

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ИСТОЧНИК KP.RU