Житель Евпатории украл медтехнику из больницы на 3 миллиона рублей
32-летний житель Евпатории похитил медицинскую технику из городской больницы на 3 миллиона рублей. Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, подозреваемого уже задержали.
Информация о пропаже поступила от врача больницы. Он рассказал, что неизвестный взломал замок решетки и входных дверей. Затем он проник в помещение медучреждения, похитил оборудование и компьютерную технику.
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.
В отношении мужчины, которого удалось задержать, возбуждено уголовное дело. Ранее судимому за имущественные преступления подозреваемому грозит до 10 лет тюрьмы и крупный штраф.
В содеянном мужчина сознался.
- Похищенное имущество изъято в полном объеме, - добавила Ирина Волк.
Сейчас подозреваемый находится под стражей.
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ИСТОЧНИК KP.RU