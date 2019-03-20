Часть Симферополя 21 марта останется без света

СЕГОДНЯ 18:02 2019-03-20T18:02:15+03:00

Электричества не будет весь день Фото: Александра КОРШУНОВА

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В четверг, 21 марта, часть Симферополя останется без света. Это связано с заменой опор линий электропередач.

Как сообщили в пресс-службе администрации крымской столицы, электричества не будет с 8.00 до 17.00.

Света не будет на улицах:

- Геническая, 8-18, 18/12 (чет), 5-17 (нечет)

- Каспийская, 2-22 (чет), 3-29 (нечет)

- Кубанская,3-9, 13б (нечет)

- Пр. Победы, 229а,231, (нечет);

- Генерала Телегина, 2, 3-7 (нечет)

- Индустриальная, 2-26 (чет), 1-41 (нечет)

- Красного Креста, 4-8 (чет), 1-7 (нечет)

- Дзюбанова,43.

НА ЗАМЕТКУ

Кстати, без воды 21 марта с 10.00 до 15.00 останется улица Новая в Симферополе. Там будут ремонтировать сети холодного водоснабжения.

В этот день перебои с водой будут и жителей села Трактовое. Там ограничения будут действовать с 10.00 до 18.00.

ИСТОЧНИК KP.RU