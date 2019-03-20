2019-03-20T20:30:42+03:00
Происшествия

Госслужащая из Севастополя помогла похитить 5 миллионов из бюджета

Женщину осудили за злоупотребление полномочиями
Анастасия ЖУКОВА
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В Севастополе бывшую начальницу отдела технического надзора за капстроительством и реконструкцией ГКУ «Капитальное строительство» осудили за злоупотребление должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ).

- Установлено, что в марте – августе 2016 года злоумышленница подписала акты выполненных работ, предоставленные ООО «Кубанькотлоремонт», хотя фактически работы по капитальному ремонту детского сада № 87 не выполнены, - сообщили в пресс-службе севастопольской прокуратуры.

В итоге из бюджета частное предприятие получило почти 5 миллионов рублей за... воздух.

Суд признал женщину виновной и оштрафовал на 30 тысяч рублей, лишив права занимать должности на госслужбе в течение года. Приговор пока не вступил в законную силу.

Ранее директор того самого предприятия, которое получило 5 миллионов и не выполнило ремонт детского сада по государственному контракту, тоже сидел на скамье подсудимых. Его признали виновным в хищении бюджетных средств и отправили в колонию общего режима на 2 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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