2019-03-21T07:57:30+03:00
Общество

Погода в Крыму на 21 марта: Туман, ветер и до +12 градусов тепла

Усиление ветра прогнозируется в южной части полуострова
Александра КОРШУНОВА
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В Симферополе температура воздуха ночью опустится до нуляВ Симферополе температура воздуха ночью опустится до нуляФото: Анастасия КУРДЮКОВА
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В Симферополе 21 марта ожидается переменная облачность, но без осадков. При этом в крымской столице ночью и утром местами туман. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0…+2°, днем +8…+10 градусов. Об этом сообщает Крымский гидрометцентр.

В Севастополе в четверг также без осадков, с переменной облачностью. Ветер ночью северо-восточный 5-10 метров в секунду и северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3…+5°, днем +9…+11°.

А вот на Южном берегу Крыма сегодня прогнозируется усиление ветра до 20 метров в секунду. При этом днем ожидается небольшой дождь. Температура воздуха ночью +5…+7°, днем +10…+12 градусов.

В Керчи 21 марта небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3…+5°, днем +10…+12 градусов..

ИСТОЧНИК KP.RU

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