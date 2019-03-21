2019-03-21T09:50:08+03:00
Общество

Под Керчью спасатели взорвали бомбу весом 500 килограммов

Ее обнаружили дайверы
Александра КОРШУНОВА
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Операцию по разминированию длилась 6 часов. Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РКОперацию по разминированию длилась 6 часов. Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РК
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Крымские спасатели взорвали фугасную авиационную бомбу весом в 500 килограммов в поселке Орджоникидзе.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Крыму, подозрительный предмет обнаружили дайверы в акватории двуякорной бухты в близи мыса Киик-Атлама.

Они сразу обратились в службу спасения потому, что ее очертания внешне напоминали боеприпас.

- Специалисты-пиротехники идентифицировали предмет, как фугасную авиационную бомбу времен Великой Отечественной войны весом в 500 кг (ФАБ - 500), которая находилась на дне моря в 200 м от берега на глубине около 15 м, - добавили в пресс-службе.

Сотрудники МЧС решили уничтожить бомбу на месте ее обнаружения, в воде.

После подрыва происходит повторное погружение специалистов для визуального обследования на наличие дополнительных взрывоопасных предметов. Их обнаружено не было.

Операция по разминированию длилась 6 часов, в ней участвовали 10 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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