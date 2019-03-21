2019-03-21T10:09:28+03:00
Общество

Симферопольский троллейбус №9 изменил маршрут движения

До 25 марта он не будет доезжать пять остановок
Надежда ДАЦЮК
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Симферополе временно изменилось движение по троллейбусному маршруту №9, сообщили в пресс-службе государственного унитарного предприятия «Крымтроллейбус».

- Уважаемые жители и гости Симферополя, из-за выхода из строя тяговой подстанции троллейбус по маршруту №9 будет ходить до остановки ГРЭС по 25 марта 2019 года. Приносим извинения за причиненные неудобства, - отметили в «Крымтроллейбусе».

Напомним, раньше троллейбус следовал от городской больницы №7 до аэропорта Симферополь, длина маршрута - более 19 километров.

Теперь троллейбус не доезжает пять остановок от ГРЭС.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Народный артист СССР Василий Лановой выступил в Никитском ботаническом саду
Фрегат «Адмирал Эссен» из Севастополя тренируется в Средиземном море
За пять лет в Крыму родилось 115 тысяч детей
Под Керчью спасатели взорвали бомбу весом 500 килограммов
Погода в Крыму на 21 марта: Туман, ветер и до +12 градусов тепла
Госслужащая из Севастополя помогла похитить 5 миллионов из бюджета
Часть Симферополя 21 марта останется без света
Житель Евпатории украл медтехнику из больницы на 3 миллиона рублей
Не открыли визу в срок: Крымский журналист не смог попасть на сессию ООН
Севастопольскому предпринимателю грозит уголовная ответственность за продажу поддельных вещей марок Nike и Adidas
Замминистра ЖКХ Крыма подал в отставку
В Симферополе хотят провести реконструкцию площади Ленина
Пограничники задержали крымчанина, перевозившего трех краснокнижных рыб
Частные перевозчики Симферополя могут лишиться работы за невыход на маршруты 18 марта
В Симферополе отремонтируют пешеходные мостики через реку Салгир
Прокуратура изъяла из школ и детского сада на ЮБК 80 кило сомнительных продуктов
Председатель жилищного кооператива в Алуште растратил 5 миллионов рублей
Погода в Крыму 20 марта: Тепло и без осадков