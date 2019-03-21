Симферопольский троллейбус №9 изменил маршрут движения

СЕГОДНЯ 10:09 2019-03-21T10:09:28+03:00

До 25 марта он не будет доезжать пять остановок

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В Симферополе временно изменилось движение по троллейбусному маршруту №9, сообщили в пресс-службе государственного унитарного предприятия «Крымтроллейбус».

- Уважаемые жители и гости Симферополя, из-за выхода из строя тяговой подстанции троллейбус по маршруту №9 будет ходить до остановки ГРЭС по 25 марта 2019 года. Приносим извинения за причиненные неудобства, - отметили в «Крымтроллейбусе».

Напомним, раньше троллейбус следовал от городской больницы №7 до аэропорта Симферополь, длина маршрута - более 19 километров.

Теперь троллейбус не доезжает пять остановок от ГРЭС.

ИСТОЧНИК KP.RU