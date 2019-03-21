2019-03-21T10:24:19+03:00
Общество

За пять лет в Крыму родилось 115 тысяч детей

Рекордными по количеству малышей стали Симферополь и Ялта
Александра КОРШУНОВА
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Это говорит о том, что крымчане уверены в завтрашнем днеЭто говорит о том, что крымчане уверены в завтрашнем днеФото: Иван ВИСЛОВ
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В Крыму за пять лет, после воссоединения полуострова с Российской Федерацией, родилось 114 844 тысяч детей. Как сообщили в пресс-службе Минюста РК, в тройку по количеству новорожденных вошли Симферополь, Симферопольский район и Ялта.

По данным Департамента ЗАГС, в крымской столице родилось 30 тысяч детей. В Симферопольском районе - почти 9 тысяч, в Ялте - около 7 тысяч.

- Также высокий показатель в Евпатории - 6 996, Керчи - 6 919, Бахчисарае - 6 164, Джанкое - 5 865, Феодосии - 5 556, Саках - 4 953 и в Красногвардейском районе - 4 738, - добавили в пресс-службе.

Начальник департамента Наталия Пельо отметила, что такие высокие цифры говорят о том, что крымчане уверены в завтрашнем дне.

Она добавила, что за 5 лет в республике родилось примерно равное количество мальчиков и девочек.

Кстати, "КП-Крым" пообщалась с мамой девочки, которая родилась в День воссоединения Крыма с Россией, 18 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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