2019-03-21T11:04:39+03:00
Общество

Фрегат «Адмирал Эссен» из Севастополя тренируется в Средиземном море

Экипаж принимает участие в учениях ПВО
Галина КОВАЛЕНКО
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Фрегат сменил Черное море на Средиземное.Фрегат сменил Черное море на Средиземное.Фото: Галина КОВАЛЕНКО
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Экипаж «Адмирала Эссена», а именно расчеты противовоздушной обороны фрегата учатся прикрывать базу от ракетного авиаудара условного противника в Средиземном море.

- По замыслу учения, авиация условного противника при подлете к пункту базирования кораблей в дальней морской зоне произвела запуск крылатых ракет, - сообщает начальник отдела информационного обеспечения ЧФ Алексей Рулев.

Расчеты боевых информационных постов нашли «цели», а ПВО электронными пусками успешно их уничтожили.

В пресс-службе Черноморского флота отметили, что на учениях вместе с дежурной сменой центра управления флота моряки фрегата протестировали связь на запасных и резервных частотах.

Остается только напомнить, фрегат «Адмирал Эссен» с марта этого года находится в составе постоянной группировки ВМФ России в Средиземном море.

ИСТОЧНИК KP.RU

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