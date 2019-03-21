Фрегат «Адмирал Эссен» из Севастополя тренируется в Средиземном море
Экипаж «Адмирала Эссена», а именно расчеты противовоздушной обороны фрегата учатся прикрывать базу от ракетного авиаудара условного противника в Средиземном море.
- По замыслу учения, авиация условного противника при подлете к пункту базирования кораблей в дальней морской зоне произвела запуск крылатых ракет, - сообщает начальник отдела информационного обеспечения ЧФ Алексей Рулев.
Расчеты боевых информационных постов нашли «цели», а ПВО электронными пусками успешно их уничтожили.
В пресс-службе Черноморского флота отметили, что на учениях вместе с дежурной сменой центра управления флота моряки фрегата протестировали связь на запасных и резервных частотах.
Остается только напомнить, фрегат «Адмирал Эссен» с марта этого года находится в составе постоянной группировки ВМФ России в Средиземном море.
ИСТОЧНИК KP.RU