В Алуште микроавтобус влетел в столб: Пострадали пять человек
На трассе "Алушта-Ялта", недалеко от троллейбусного парка, произошло ДТП с участием микроавтобуса марки Mercedes. Машина врезалась в столб, в это время в ней находились люди.
Как сообщили в пресс-службе МЧС Республики Крым, на место незамедлительно выехала группа спасателей.
По приезду оказалось, что пострадали 4 человека, у их ссадины и ушибы, а еще один оказался зажат в автомобиле.
- С помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента сотрудники чрезвычайного ведомства вытащили пострадавшего из машины и передали его сотрудникам «скорой помощи», - добавили в пресс-службе МЧС.
Также на месте аварии специалисты провели необходимые противопожарные мероприятия и обеспечили свободное движение для другого транспорта.
В чрезвычайном ведомстве водителям напомнили о том, что на дороге нужно соблюдать скоростной режим и учитывать интенсивность движения.
ИСТОЧНИК KP.RU