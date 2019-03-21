2019-03-21T12:07:04+03:00
Происшествия

В Алуште микроавтобус влетел в столб: Пострадали пять человек

Одного из пассажиров зажало в автомобиле
Александра КОРШУНОВА
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К счастью, в аварии никто не погиб. Фото: пресс-служба МЧС Республики КрымК счастью, в аварии никто не погиб. Фото: пресс-служба МЧС Республики Крым
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На трассе "Алушта-Ялта", недалеко от троллейбусного парка, произошло ДТП с участием микроавтобуса марки Mercedes. Машина врезалась в столб, в это время в ней находились люди.

Как сообщили в пресс-службе МЧС Республики Крым, на место незамедлительно выехала группа спасателей.

По приезду оказалось, что пострадали 4 человека, у их ссадины и ушибы, а еще один оказался зажат в автомобиле.

- С помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента сотрудники чрезвычайного ведомства вытащили пострадавшего из машины и передали его сотрудникам «скорой помощи», - добавили в пресс-службе МЧС.

Также на месте аварии специалисты провели необходимые противопожарные мероприятия и обеспечили свободное движение для другого транспорта.

В чрезвычайном ведомстве водителям напомнили о том, что на дороге нужно соблюдать скоростной режим и учитывать интенсивность движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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