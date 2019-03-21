Семь крымских городов лидируют по популярности у туристов на майские праздники

СЕГОДНЯ 12:54 2019-03-21T12:54:35+03:00

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Семь крымских городов вошли в список самых востребованных направлений у туристов для отдыха на майские праздники. По данным бронирования отелей портала Tvil.ru с 1 по 12 мая, популярными курортами стали: Ялта, Севастополь, Феодосия, Алушта и Алупка. Также в десятку попали Евпатория и Судак.

Кроме того, Симферополя стал самым наиболее востребованным направлением на предстоящий летний сезон среди самостоятельных туристов. Именно в крымскую столицу продали больше всего авиабилетов.

- При этом самый значительный рост демонстрирует направление Ростов-на-Дону - Симферополь. Количество проданных билетов выросло на 54% по сравнению с аналогичным показателем 2018 года, - сообщили в пресс-службе аэропорта крымской столицы.

Еще, по сравнению с прошлым годом, на 32% выросла востребованность направления Москва- Симферополь.

Напомним, весенне-летнее расписание полетов вступает в силу с 31 марта 2019 года. Уже открыты продажи на рейсы из столицы Крыма из более 50 российских городов.

ИСТОЧНИК KP.RU