Дорожники начали ремонтировать два участка трассы в районе Ялты

СЕГОДНЯ 15:27 2019-03-21T15:27:05+03:00

После этого там установят барьерные ограждения. Фото: пресс-служба Минтранса РК

Работы должны закончить во второй половине апреля

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Сотрудники дорожных служб начали ремонтировать два участка трассы в районе Ялты. Работы стартовали на участке «Граница с Украиной - Симферополь - Алушта - Ялта» и на трассе «Ялта - Севастополь».

Как сообщили в пресс-службе Минтранса РК, дорожники уже уложили около 10 тысяч квадратных метров горячего асфальта крупными картами.

- В связи с тем, что в ночные часы температура воздуха еще держится в районе нуля, во избежание возможных дефектов покрытия дорожные работы проводятся исключительно в дневное время, - добавили в пресс-службе.

Планируется, что работы завершат во второй половине апреля, а специалисты отремонтируют 12,6 километра дороги.

После окончания всех работ на участках установят барьерное ограждение и нанесут разметку.

ИСТОЧНИК KP.RU