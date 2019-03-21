Дорожники начали ремонтировать два участка трассы в районе Ялты
Сотрудники дорожных служб начали ремонтировать два участка трассы в районе Ялты. Работы стартовали на участке «Граница с Украиной - Симферополь - Алушта - Ялта» и на трассе «Ялта - Севастополь».
Как сообщили в пресс-службе Минтранса РК, дорожники уже уложили около 10 тысяч квадратных метров горячего асфальта крупными картами.
- В связи с тем, что в ночные часы температура воздуха еще держится в районе нуля, во избежание возможных дефектов покрытия дорожные работы проводятся исключительно в дневное время, - добавили в пресс-службе.
Планируется, что работы завершат во второй половине апреля, а специалисты отремонтируют 12,6 километра дороги.
После окончания всех работ на участках установят барьерное ограждение и нанесут разметку.
ИСТОЧНИК KP.RU