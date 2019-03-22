2019-03-22T07:19:15+03:00
Общество

Дождь и ветер: Прогноз погоды в Крыму на 22 марта

Ночью температура воздуха будет достигать нуля градусов
Александра КОРШУНОВА
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В некоторых районах прогнозируется усиление ветра до 17 метров в секундуВ некоторых районах прогнозируется усиление ветра до 17 метров в секундуФото: Анастасия КУРДЮКОВА
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В Симферополе в пятницу, 22 марта, ночью без осадков, но, а днем местами дождь. Ветер западный 8-13 м/с, днем местами порывы до 17 м/с. Температура воздуха ночью 0…+2 градуса, днем +8…+10 градусов.

В Севастополе сегодня ожидается переменная облачность. Но ночью небольшой дождь, а днем без осадков. Ветер северный 6-11 м/с, днем местами 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +3…+5°, днем +9…+11°.

Как сообщили в Крымском гидрометцентре, на Южном берегу полуострова в пятницу переменная облачность. Ночью без осадков, днем дождь. Ветер западный 8-13 м/с, днем порывы до 17 м/с. Температура воздуха ночью +4…+6 градусов, днем +10…+12 градусов.

В Керчи 22 марта ожидается небольшая облачность, без осадков. Ветер ночью западный, днем северо-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +1…+3°, днем +8…+10°.

ИСТОЧНИК KP.RU

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