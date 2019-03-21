Полицейские поймали на рынке Симферополя иностранцев-нелегалов

СЕГОДНЯ 16:45 2019-03-21T16:45:51+03:00

Там они работали продавцами и грузчиками

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Сотрудники правоохранительных органов и работники иммиграционного контроля обнаружили 7 иностранцев на одном из рынков Симферополя. Там они работали без разрешительных документов и с нарушением режима пребывания на территории РФ.

Как сообщили в пресс-службе МВД РК, иностранцев привлекли в качестве грузчиков и продавцов.

В итоге полицейские составили 9 административных протоколов. Теперь иностранцы будут вынуждены заплатить штраф.

- Сейчас проводится проверка, направленная на то, чтобы установить, кто является их работодателем. А после и его привлечь к ответственности, ему грозит штраф в размере от 250 до 800 тысяч рублей за каждого иностранного гражданина, - добавили в пресс-службе.

Напомним, недавно пограничники в Старом Крыму задержали 12 нелегалов-строителей из Азии. На полуострове они работали - строили дом. Но оказалось, что у мужчин нет ни разрешительных документов, ни постановки на миграционный учет по месту жительства.

ИСТОЧНИК KP.RU