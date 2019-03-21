Реконструкция боя и полевая кухня: В Инкермане пройдет военно-исторический фестиваль «Мартыновский овраг. Рубеж героев»

СЕГОДНЯ 17:51 2019-03-21T17:51:22+03:00

Участники фестиваля смогут своими глазами увидеть боевые действие, которые тут проходили в 20 веке. Фото: пресс-служба правительства Севастополя

Там будет работать ретро фотоателье [программа]

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В воскресенье, 24 марта, в Инкермане пройдет пятый военно-исторический фестиваль «Мартыновский овраг. Рубеж героев». Он посвящен 75-летию освобождения Севастополя от немецко-фашистских захватчиков.

Как сообщили в пресс-службе Государственного музея героической обороны и освобождения города-героя, там пройдет реконструкция военного парада, который прошел в Мартыновском враге в 1942 году.

Программа фестиваля:

- 11.00 - акция «Живая аллея героев». Работа музейных выставок

- 12.00 - митинг-реквием

- 13.00-13.20 - реконструкция парада

- 13.20-14.00 - реконструкция эпизода боевых действий: отражение атаки дивизии вермахта

- 14.00-15.00 - концерт фронтовой песни, выступления коллективов Культурного комплекса «Корабел», работа полевой кухни и ретро фотоателье.

ВАЖНО

Для гостей фестиваля организуется работа общественного транспорта от конечной остановки автобуса № 103 (Инкерман, пл. 60-летия Октября, Инкерманская автостанция).

ИСТОЧНИК KP.RU