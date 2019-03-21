Реконструкция боя и полевая кухня: В Инкермане пройдет военно-исторический фестиваль «Мартыновский овраг. Рубеж героев»
В воскресенье, 24 марта, в Инкермане пройдет пятый военно-исторический фестиваль «Мартыновский овраг. Рубеж героев». Он посвящен 75-летию освобождения Севастополя от немецко-фашистских захватчиков.
Как сообщили в пресс-службе Государственного музея героической обороны и освобождения города-героя, там пройдет реконструкция военного парада, который прошел в Мартыновском враге в 1942 году.
Программа фестиваля:
- 11.00 - акция «Живая аллея героев». Работа музейных выставок
- 12.00 - митинг-реквием
- 13.00-13.20 - реконструкция парада
- 13.20-14.00 - реконструкция эпизода боевых действий: отражение атаки дивизии вермахта
- 14.00-15.00 - концерт фронтовой песни, выступления коллективов Культурного комплекса «Корабел», работа полевой кухни и ретро фотоателье.
ВАЖНО
Для гостей фестиваля организуется работа общественного транспорта от конечной остановки автобуса № 103 (Инкерман, пл. 60-летия Октября, Инкерманская автостанция).
ИСТОЧНИК KP.RU