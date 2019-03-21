В Симферополе 22 марта пропадет свет в переулке и на 2 улицах
22 марта, в пятницу, в столице Республики Крым Симферополе очередная «отключка». Масштабы у блэкаута не очень великие – всего парочка улиц и один переулок. Фенами, чайниками и утюгами нельзя будет пользоваться несколько часов: электричество отключат с 8 утра до 17 часов вечера.
- Отключение электроэнергии произойдет в связи с плановым ремонтом электрооборудования, - сообщают в пресс-службе ГУП РК «Крымэнерго».
По каким адресам в Симферополе не будет света:
улица Володарского, 4-14(чет), 1-5(нечет);
улица Курчатова, 4;
переулок Тихий, 4-12(чет), 5-7(нечет).
Нужно отметить, что на полуострове очень часто свет пропадает из-за штормового ветра, который приводит к поломке оборудования для передачи тока.
Случается, что виновниками локальных отключений становятся и пернатые, которые тоже могут стать причиной выхода из эксплуатации трансформаторов и другой специальной оснастки.
ИСТОЧНИК KP.RU