В Крыму две школьницы отравились таблетками, одна из них умерла: СК завел уголовное дело
21 марта, примерно в 10 утра в одной из школ города Красноперекопска, нашли двух девятиклассниц, которым требовалась срочная врачебная помощь. По предварительной версии подростки отравились какими-то медицинскими препаратами, скорее всего таблетками.
Одна из девочек скончалась по дороге в больницу, а другую школьницу удалось «откачать». Сейчас школьница находится в реанимационном отделении.
- Возбуждено уголовное дело по факту отравления двух несовершеннолетних в г. Красноперекопск, - сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Республике Крым.
Крымские следователи заявили, что причиной смерти несовершеннолетней девушки стало отравление.
- Также установлена еще одна пострадавшая, которая помещена в медицинское учреждение для оказания экстренной помощи, - говорится в официальной информации.
Какими именно таблетками отравились девчонки пока неизвестно. Также следователи не рассказали по какой статье они завели уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU