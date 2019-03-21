В Крыму две школьницы отравились таблетками, одна из них умерла: СК завел уголовное дело

СЕГОДНЯ 20:42 2019-03-21T20:51:04+03:00

ЧП произошло на севере полуострова в Красноперекопске

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21 марта, примерно в 10 утра в одной из школ города Красноперекопска, нашли двух девятиклассниц, которым требовалась срочная врачебная помощь. По предварительной версии подростки отравились какими-то медицинскими препаратами, скорее всего таблетками.

Одна из девочек скончалась по дороге в больницу, а другую школьницу удалось «откачать». Сейчас школьница находится в реанимационном отделении.

- Возбуждено уголовное дело по факту отравления двух несовершеннолетних в г. Красноперекопск, - сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Республике Крым.

Крымские следователи заявили, что причиной смерти несовершеннолетней девушки стало отравление.

- Также установлена еще одна пострадавшая, которая помещена в медицинское учреждение для оказания экстренной помощи, - говорится в официальной информации.

Какими именно таблетками отравились девчонки пока неизвестно. Также следователи не рассказали по какой статье они завели уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU