В Симферополе появился новый детский сад на 100 мест

СЕГОДНЯ 08:56 2019-03-22T08:56:19+03:00

Его уже ввели в эксплуатацию

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В Симферополе завершилось строительство нового детского сада №56 «Ландыш» на 100 мест. Он находится на улице Гавена.

Как сообщили в Службе госстройнадзора Крыма, на место для проверки дошкольного учреждения выехали специалисты. Они должны были определить соответствует ли объект утвержденной программной документации, а после - принять его в эксплуатацию.

- В дошкольном учреждении установлена пожарная сигнализация, осветительные приборы по периметру и у входных проемов в здание. Кроме того, выполнено благоустройство прилегающей территории к новому корпусу детского сада, обустроены игровые зоны для детей, - добавили в ведомстве.

Никаких нарушений не выявлено.

По итогу проверки приняли решение о введении его в эксплуатацию.

Кстати, "КП-Крым" узнала, сколько мест в детских садах откроют в крымской столице в 2019 году. Сейчас на очереди стоят 9 тысяч малышей.

ИСТОЧНИК KP.RU