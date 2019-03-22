Артиллерийские дуэли: В Крыму проходят учения военных Черноморского флота
В Крыму на одном из полигонов военнослужащие Черноморского флота проводят батарейные артиллерийские дуэли в рамках полевого выхода ракетных войск.
В них принимают участие боевые расчеты «Град» и самоходные гаубицы «Мста-С».
Как сообщили в пресс-службе Черноморского флота, артиллеристы должны одновременно или по очереди выйти на огневые позиции. После этого навести установки и доложить о готовности к выполнению боевого упражнения и произвести четкие выстрелы.
Победителем становится тот личный состав, который быстрее остальных выполнит действия и поразит все мишени.
- Всего в мероприятии задействованы боевые расчеты более 20 батарейных артиллерийских подразделений, - добавили в пресс-службе.
По завершению, военные выполнят еще одно учение - проведут артиллерийские стрельбы с высадкой морского десанта на побережье. Там они отработают различные тактические приемы ведения боя.
ИСТОЧНИК KP.RU