2019-03-22T09:52:38+03:00
Политика

Артиллерийские дуэли: В Крыму проходят учения военных Черноморского флота

В них задействованы боевые расчеты «Град» и гаубицы «Мста-С»
Александра КОРШУНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Крыму на одном из полигонов военнослужащие Черноморского флота проводят батарейные артиллерийские дуэли в рамках полевого выхода ракетных войск.

В них принимают участие боевые расчеты «Град» и самоходные гаубицы «Мста-С».

Как сообщили в пресс-службе Черноморского флота, артиллеристы должны одновременно или по очереди выйти на огневые позиции. После этого навести установки и доложить о готовности к выполнению боевого упражнения и произвести четкие выстрелы.

Победителем становится тот личный состав, который быстрее остальных выполнит действия и поразит все мишени.

- Всего в мероприятии задействованы боевые расчеты более 20 батарейных артиллерийских подразделений, - добавили в пресс-службе.

По завершению, военные выполнят еще одно учение - проведут артиллерийские стрельбы с высадкой морского десанта на побережье. Там они отработают различные тактические приемы ведения боя.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Крымские спасатели на снегоходах эвакуировали трех туристов с плато Ай-Петри
Сильный дождь, снег и ветер: На Крым 22 и 23 марта обрушится непогода
В Симферопольском районе в ДТП пострадал ребенок
В Симферополе хотят установить скульптуру в память о погибшем рыжем коте музыканта
В Симферополе появился новый детский сад на 100 мест
Дождь и ветер: Прогноз погоды в Крыму на 22 марта
В Крыму две школьницы отравились таблетками, одна из них умерла: СК завел уголовное дело
В Симферополе 22 марта пропадет свет в переулке и на 2 улицах
Реконструкция боя и полевая кухня: В Инкермане пройдет военно-исторический фестиваль «Мартыновский овраг. Рубеж героев»
Полицейские поймали на рынке Симферополя иностранцев-нелегалов
Дорожники начали ремонтировать два участка трассы в районе Ялты
В Красноперекопске школьница погибла от отравления неизвестными медпрепаратами
Семь крымских городов лидируют по популярности у туристов на майские праздники