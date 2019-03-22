2019-03-22T10:01:13+03:00
Общество

В Симферополе хотят установить скульптуру в память о погибшем рыжем коте музыканта

На памятник соберут добровольные пожертвования
Надежда ДАЦЮК
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Крымские зоозащитники готовы поддержать инициативу симферопольцев по установке скульптуры в центре, где под колесами красной «Тойоты» погиб кот.

- Мы увидели в соцсетях инициативу от неравнодушных горожан о том, что они хотели бы увековечить память животного, которое погибло. Симферопольцы предложили установить на месте трагедии скульптуру кошки – это будет напоминание о тех животных, которые пострадали от рук человека, - сообщила член экспертного совета при министерстве экологии и природных ресурсов РК Мария Поддубная.

По ее словам, горожане готовы собрать деньги для установки памятного знака. Он не обязательно должен быть каменным. Возможно, его сделают деревянным, это минимизирует расходы.

Также Поддубная отметила, что хозяину погибшего животного готовы оказать помощь юридическую и финансовую помощь общественники из Москвы и Санкт-Петербурга.

ИСТОЧНИК KP.RU

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