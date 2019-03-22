2019-03-22T11:06:02+03:00
Происшествия

В Симферопольском районе в ДТП пострадал ребенок

Авария произошла на трассе «Симферополь-Армянск»
Александра КОРШУНОВА
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Пострадавших отвезли в больницу. Фото: Вконтакте/"Автопартнер Крым"Пострадавших отвезли в больницу. Фото: Вконтакте/"Автопартнер Крым"
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В Симферопольском районе, недалеко от поселка Гвардейское, произошла авария с участием легкового автомобиля и фуры. В результате происшествия пострадали три человека: двое мужчин и один несовершеннолетний ребенок.

Как сообщили очевидцы в соцсетях, «ВАЗ» выехал на встречную полосу и столкнулся с «Камазом».

- Двух мужчин и девятилетнего ребенка отвезли в больницу, - написал один из пользователей группы «Автопартнер Крым»

- Отвлекся от дороги и поворот. Либо уснул. Ехал бы быстрее, живых в легковой не осталось, - выразил свое мнение автомобилист Вячеслав.

Напомним, в Алуште микроавтобус влетел в столб. Из-за столкновения пострадали четыре человека, у них ссадины и ушибы. А еще один человек оказался зажат в автомобиле, его с помощью специнструментов доставали спасатели.

ИСТОЧНИК KP.RU

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