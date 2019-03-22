2019-03-22T11:52:34+03:00
Общество

Сильный дождь, снег и ветер: На Крым 22 и 23 марта обрушится непогода

Синоптики прогнозируют заморозки
Александра КОРШУНОВА
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Спасатели призывают соблюдать необходимые меры безопасностиСпасатели призывают соблюдать необходимые меры безопасностиФото: Анастасия КУРДЮКОВА
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В Симферополе в ближайшее время ожидается резкое ухудшение погодных условий. До конца суток 22 и весь день 23 марта ожидается очень сильный юго-западный с переходом на северо-западный ветер 20-25 метров секунду.

- Синоптики прогнозируют сильный дождь, переходящий в снег и гололедно-изморозевые отложения, - сообщили в пресс-службе МЧС РК.

ПАМЯТКА

При непогоде соблюдайте правила безопасности:

- воздержитесь от поездок по городу, по возможности оставайтесь в квартире или на работе

- если ливень застал вас на улице, не спускайтесь в подземные переходы и другие заглубленные помещения

- на улице держитесь подальше от рекламных щитов, вывесок, дорожных знаков, линий электропередач

- не находитесь близко с крупными деревьями и не паркуйте рядом с ними автомобили

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций звоните «101».

ИСТОЧНИК KP.RU

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