Крымские спасатели на снегоходах эвакуировали трех туристов с плато Ай-Петри
Вечером в четверг, 21 марта, крымским спасателям поступило сообщение о том, что двое туристов, спускаясь с Ай-Петринского плато, сбились с маршрута. Как рассказали в пресс-службе МЧС РК, они вышли на трудный скальный участок.
Дальше двигаться они не смогли - на помощь выехали спасатели.
После того, как сотрудники чрезвычайного ведомства приехали к поселку Охотничье, решили, что дальше поедут на снегоходах.
- Там они обнаружили 36-летнего мужчину из Москвы и 33-летнюю уроженку Пензы, которых эвакуировали в безопасное место, - дополнил министр МЧС Сергей Шахов.
К счастью, никто из туристов не пострадал и в медицинской помощи не нуждался.
Министр подчеркнул, что нужно соблюдать мер безопасности на скальных участках. Тем, кто собирается в горы, порекомендовал надевать удобную обувь и взять с собой средства связи, карту, фонарик, запас воды и пищи.
ИСТОЧНИК KP.RU