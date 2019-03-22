Крымские спасатели на снегоходах эвакуировали трех туристов с плато Ай-Петри

СЕГОДНЯ 12:44 2019-03-22T12:44:03+03:00

Путешественники приехали в Крым из Москвы и Пензы. Фото: пресс-служба МЧС РК

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Вечером в четверг, 21 марта, крымским спасателям поступило сообщение о том, что двое туристов, спускаясь с Ай-Петринского плато, сбились с маршрута. Как рассказали в пресс-службе МЧС РК, они вышли на трудный скальный участок.

Дальше двигаться они не смогли - на помощь выехали спасатели.

После того, как сотрудники чрезвычайного ведомства приехали к поселку Охотничье, решили, что дальше поедут на снегоходах.

- Там они обнаружили 36-летнего мужчину из Москвы и 33-летнюю уроженку Пензы, которых эвакуировали в безопасное место, - дополнил министр МЧС Сергей Шахов.

К счастью, никто из туристов не пострадал и в медицинской помощи не нуждался.

Министр подчеркнул, что нужно соблюдать мер безопасности на скальных участках. Тем, кто собирается в горы, порекомендовал надевать удобную обувь и взять с собой средства связи, карту, фонарик, запас воды и пищи.

ИСТОЧНИК KP.RU