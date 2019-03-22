В Симферополе вернули шлагбаум на въезд в пешеходную зону на Карла Маркса
В Симферополе днем 22 марта вернули на место шлагбаум, который убрали из-за проведения праздничных мероприятий, посвященных Дню воссоединения Крыма с Россией.
До этого он был закрыт и машины могли заезжать на пешеходную зону пересечения улиц Карла Маркса и Пушкина.
Напомним, въезд на эту часть улицы разрешен, но только для жителей расположенных там домов, а также для владельцев магазинов и кафе (в определенные часы - для разгрузки грузовиков с товаром). Им всем выдаются специальные пропуска.
На днях там произошел печальный инцидент - девушка на иномарке переехала кота - питомца одного из уличных музыкантов. Было ли у нее разрешение на въезд и с какой скоростью она ехала - доподлинно неизвестно. Но смерть животного вызвала резонанс в соцсетях - общественные деятели и неравнодушные граждане даже хотят установить памятник погибшему коту.
ИСТОЧНИК KP.RU