2019-03-22T14:18:07+03:00
Общество

В Симферополе вернули шлагбаум на въезд в пешеходную зону на Карла Маркса

Она был открыт из-за проведения праздничных шествий
Александра КОРШУНОВА
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Шлагбаум в центре крымской столицыШлагбаум в центре крымской столицыФото: Анастасия ЖУКОВА
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В Симферополе днем 22 марта вернули на место шлагбаум, который убрали из-за проведения праздничных мероприятий, посвященных Дню воссоединения Крыма с Россией.

До этого он был закрыт и машины могли заезжать на пешеходную зону пересечения улиц Карла Маркса и Пушкина.

Напомним, въезд на эту часть улицы разрешен, но только для жителей расположенных там домов, а также для владельцев магазинов и кафе (в определенные часы - для разгрузки грузовиков с товаром). Им всем выдаются специальные пропуска.

На днях там произошел печальный инцидент - девушка на иномарке переехала кота - питомца одного из уличных музыкантов. Было ли у нее разрешение на въезд и с какой скоростью она ехала - доподлинно неизвестно. Но смерть животного вызвала резонанс в соцсетях - общественные деятели и неравнодушные граждане даже хотят установить памятник погибшему коту.

ИСТОЧНИК KP.RU

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