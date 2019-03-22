100 тонн продукции: В Симферополе 30 марта пройдет сельхозярмарка
В субботу, 30 марта, в Симферополе пройдет расширенная сельхозярмарка. На нее крымские аграрии привезут около 100 тонн продукции.
Как сообщили в пресс-службе Минсельхоза Крыма, в этот раз организуют новую площадку на улице Ракетной.
Это сделано для удобства жителей и гостей столицы.
- В мероприятии примут участие более ста пятидесяти крымских производителей, - уточнил министр сельского хозяйства Крыма Андрей Рюмшин.
Они привезут свои продукты из всех районов Крыма и таких городов, как Евпатория и Керчь.
Цены на ярмарке будут реализовываться по сниженной цене.
КОНКРЕТНО
Ярмарка пройдет с 07.00 до 14.00
Где:
- на улице Киевская, 177 (проезд от ул. Никанорова, вдоль МБОУ «Симферопольская академическая гимназия»)
- на перекрестке ул. Кечкеметская/ ул. Б. Куна (парковка перед зданием Службы автомобильных дорог)
- на улице Ракетной, 10 (парковка перед зданием НИИ «Гипросад»).
ИСТОЧНИК KP.RU