100 тонн продукции: В Симферополе 30 марта пройдет сельхозярмарка

СЕГОДНЯ 15:39 2019-03-22T15:39:30+03:00

В этот раз в столице организуют дополнительную площадку

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В субботу, 30 марта, в Симферополе пройдет расширенная сельхозярмарка. На нее крымские аграрии привезут около 100 тонн продукции.

Как сообщили в пресс-службе Минсельхоза Крыма, в этот раз организуют новую площадку на улице Ракетной.

Это сделано для удобства жителей и гостей столицы.

- В мероприятии примут участие более ста пятидесяти крымских производителей, - уточнил министр сельского хозяйства Крыма Андрей Рюмшин.

Они привезут свои продукты из всех районов Крыма и таких городов, как Евпатория и Керчь.

Цены на ярмарке будут реализовываться по сниженной цене.

КОНКРЕТНО

Ярмарка пройдет с 07.00 до 14.00

Где:

- на улице Киевская, 177 (проезд от ул. Никанорова, вдоль МБОУ «Симферопольская академическая гимназия»)

- на перекрестке ул. Кечкеметская/ ул. Б. Куна (парковка перед зданием Службы автомобильных дорог)

- на улице Ракетной, 10 (парковка перед зданием НИИ «Гипросад»).

ИСТОЧНИК KP.RU