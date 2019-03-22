В Севастополе полицейские спасли 11-месячную девочку: Малышка на улице начала терять сознание
Севастопольские полицейские экстренно доставили в больницу 11-месячную девочку, которая находилась в тяжелом состоянии.
Как сообщили в УВМД города-героя, во время патрулирования одной из улиц, сотрудники ГИБДД увидели, как к ним из машины бежит мужчина. Он рассказал, что его маленькая дочка начала терять создание и ей срочна нужна медицинская помощь.
На место происшествия выдвинулись инспекторы дорожно-патрульной службы лейтенант полиции Евгений Негай и младший сержант полиции Владислав Романюк.
- Они пересадили малышку с мамой в служебный автомобиль. Полицейские включили спецсигнал и отправились в городскую больницу, - добавили в пресс-службе УМВД.
В приемной покое малышке оказали доврачебную помощь, ее жизни ничего не угрожает.
Сейчас она с мамой находится дома.
ИСТОЧНИК KP.RU