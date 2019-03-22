В Севастополе полицейские спасли 11-месячную девочку: Малышка на улице начала терять сознание

СЕГОДНЯ 16:29 2019-03-22T16:29:11+03:00

Сейчас жизни девочки ничего не угрожает. Фото: пресс-служба УМВД по Севастополю

С помощью спецсигнала они экстренно отвезли ее в больницу

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Севастопольские полицейские экстренно доставили в больницу 11-месячную девочку, которая находилась в тяжелом состоянии.

Как сообщили в УВМД города-героя, во время патрулирования одной из улиц, сотрудники ГИБДД увидели, как к ним из машины бежит мужчина. Он рассказал, что его маленькая дочка начала терять создание и ей срочна нужна медицинская помощь.

На место происшествия выдвинулись инспекторы дорожно-патрульной службы лейтенант полиции Евгений Негай и младший сержант полиции Владислав Романюк.

- Они пересадили малышку с мамой в служебный автомобиль. Полицейские включили спецсигнал и отправились в городскую больницу, - добавили в пресс-службе УМВД.

В приемной покое малышке оказали доврачебную помощь, ее жизни ничего не угрожает.

Сейчас она с мамой находится дома.

ИСТОЧНИК KP.RU