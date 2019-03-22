В Крыму 4 апреля зазвучат сирены
В Крыму 4 апреля проверят систему оповещения населения - будут звучать сирены. Соответствующее распоряжение подписал глава Крыма Сергей Аксенов. Документ размещен на сайте правительства Крыма.
- Задействовать региональную систему оповещения и информирования населения Республики Крым с включением стоек циркулярного вызова, электросирен, радиотрансляционных узлов и передачей информации на всей территории Республики Крым 4 апреля 2019 года, – указано в распоряжении.
Напомним, в прошлый раз проверку систем оповещения проводили на полуострове в конце ноября 2018 года.
Предыдущая проверка систем оповещения проводилась в Крыму в конце ноября прошлого года.
ИСТОЧНИК KP.RU