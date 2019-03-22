В Крыму 4 апреля зазвучат сирены

СЕГОДНЯ 18:17 2019-03-22T18:17:36+03:00

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В Крыму 4 апреля проверят систему оповещения населения - будут звучать сирены. Соответствующее распоряжение подписал глава Крыма Сергей Аксенов. Документ размещен на сайте правительства Крыма.

- Задействовать региональную систему оповещения и информирования населения Республики Крым с включением стоек циркулярного вызова, электросирен, радиотрансляционных узлов и передачей информации на всей территории Республики Крым 4 апреля 2019 года, – указано в распоряжении.

Напомним, в прошлый раз проверку систем оповещения проводили на полуострове в конце ноября 2018 года.

Предыдущая проверка систем оповещения проводилась в Крыму в конце ноября прошлого года.

ИСТОЧНИК KP.RU