Розы, петунии и бегонии: В Симферополе высадят тысячи новых растений

СЕГОДНЯ 10:05 2019-03-23T10:05:28+03:00

Работы будут длиться всю весну

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В Симферополе в ближайшее время начнется посадка роз. Сейчас администрация крымской столицы занимается закупкой 1600 кустов. Их высадят на Куйбышева, Московской и Советской.

Как рассказала начальник ДГХ Эльвира Евтухова, в конце апреля там же появится 3 тысячи вечноцветущих бегоний.

А на площади Куйбышева, помимо роз, будут цвети 10 тысяч новых тагетесов.

- Четыре с половиной тысячи штук шалфея сверкающего (сальвии) во второй половине апреля планируется посадить на мемориале «Аллея героев Вечный огонь». Там же и на мемориале «Жертвам Чернобыльской катастрофы» появится и по тысяче новых тагетесов, - добавила Евтухова.

А на улице Горького в середине апреля - начале мая будут проводиться работы по высадке петунии. Для этих целей город приобретет 9600 саженцев.

ИСТОЧНИК KP.RU