На шестом этапе трассы «Тавриды» начали укладывать асфальт

СЕГОДНЯ 12:31 2019-03-23T12:31:26+03:00

В 2018 году движение в двухполосном исполнении открыли от Керчи до Симферополя Фото: Александра КОРШУНОВА

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В Бахчисарайском районе Крыма началась укладка асфальта. Именно там будет проходить шестой этап федеральной трассы «Таврида».

Как сообщил пресс-секретарь крымского строительного управления компании Григорий Назаров, протяженность участка составляет 6 километров.

- Погода начала налаживаться, и мы приступили к работам по асфальтированию трассы в районе села Севастьяновка. На участке используем 35 тысяч тонн асфальтобетона, - добавил Назаров.

В целом протяженность 6 этапа «Тавриды» составляет 28,9 километра. Часть асфальта на нем уложили в прошлом году, а в этом работы будут вестись на всей протяженности.

СПРАВКА «КП»

Трасса «Таврида» - это четырехполосная автодорога категории 1В, которая пройдет от Керчи до Севастополя. Трасса включает в себя восемь этапов строительства, на семи из которых идут работы, а восьмой этап находится в стадии проектирования.

ИСТОЧНИК KP.RU