2019-03-23T16:33:42+03:00
Происшествия

В аварии под Симферополем погиб человек: МВД проводит проверку

Еще трое пострадали
Александра КОРШУНОВА
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В Симферопольском районе, недалеко села Пионерское, произошла авария с участием двух легковых автомобилей. В результате столкновения один человек погиб.

Как рассказали в пресс-службе МВД по Республике Крым, водитель автомобиля «Киа», который ехал по направлению к Симферополю, не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения.

- Там он допустил столкновение с автомобилем «ВАЗ 2112» движущимся во встречном направлении села Лозовое. В дорожно-транспортном происшествии один человек смертельно травмирован, трое пострадали, - добавили в пресс-службе МВД.

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, по окончании которой будет принято решение согласно действующему законодательству.

Напомним, недавно в Симферопольском районе в аварии пострадал ребенок. Автомобиль "ВАЗ" выехал на встречную полосу, где столкнулся с "Камазом".

ИСТОЧНИК KP.RU

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