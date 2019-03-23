На керченской трассе водитель грузовика «потерял» кузов
В субботу, 23 марта, на трассе «Керчь-Симферополь» произошла авария. Там грузовой автомобиль зацепил кузовом мост.
Как сообщили очевидцы в группе «Автопартнер Крым», несмотря на то, что на трассе установлены предупреждающие знаки, это уже второй подобный случай.
- Это уже второй. Там ведь перед мостом даже написано - водитель опусти кузов! - написал один из пользователей.
А один из автолюбителей поинтересовался, неужели никто на дороге не смог сообщить об открытой платформе.
- Я бы обогнал и заставил затормозить, хотя бы хорошенько посигналить и дать понять об опасности, - высказал свое мнение водитель.
Место аварии оградили предупреждающей лентой, там работают специалисты, которые помогут вернуть кузов грузовику.
Но 23 марта в Крыму случилась еще одна авария. Под Симферополем столкнулись две легковушки. К сожалению, один человек погиб.
ИСТОЧНИК KP.RU