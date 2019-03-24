2019-03-24T09:14:59+03:00
Общество

Питомцев симферопольского зооуголка ждет новоселье

Планируется расширить вольеры для некоторых животных
Лера ВОЛЬНАЯ
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Тигр "переедет" в новый вольерТигр "переедет" в новый вольер
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В симферопольском зооуголке тигру, льву и верблюду в этом году повезет. Их ждут новые «апартаменты» - более просторные и комфортные.

О том, что вольеры для животных в зооуголке в этом году расширят, сообщают в пресс-службе администрации Симферополя, ссылаясь на директора МБУК "Детский парк" Симферополя" Антона Якулевича.

Как отметил Якулевич, сотрудники парка регулярно проводят субботники и работы по благоустройству зооуголка, чтобы зверушкам жилось комфортно. В будущем планируется его реконструкция.

- Речь идет о строительстве новых вольеров, расширении зооуголка, монтаже новых коммуникаций, озеленении, приобретении автоматических поилок, освещении и многом другом, - добавил Антон Якулевич.

ИСТОЧНИК KP.RU

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