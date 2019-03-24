В середине недели в Крыму ожидается потепление
После похолодания, которое обрушилось на полуостров на выходных, синоптики озвучили оптимистические прогнозы относительно погоды в Крыму на новой неделе. Идет потепление.
В понедельник, 25 марта в Крыму ожидается еще бодрящая погода с температурой воздуха +8 градусов и возможными осадками.
Однако во вторник и среду, 25 и 27 марта крымчан ждет потепление. Температура воздуха прогреется до +12 градусов.
По прогнозам переменная облачность.
Снова испортится погода под конец недели. В пятницу синоптики говорят, будет +8 градусов днем и минус три градуса ночью.
ИСТОЧНИК KP.RU
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