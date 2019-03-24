2019-03-24T10:48:13+03:00
Общество

В середине недели в Крыму ожидается потепление

Температура воздуха прогреется до +12 градусов
Лера ВОЛЬНАЯ
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Во вторник и среду потеплеетВо вторник и среду потеплеетФото: Анна МЕЛЬНИКОВА
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После похолодания, которое обрушилось на полуостров на выходных, синоптики озвучили оптимистические прогнозы относительно погоды в Крыму на новой неделе. Идет потепление.

В понедельник, 25 марта в Крыму ожидается еще бодрящая погода с температурой воздуха +8 градусов и возможными осадками.

Однако во вторник и среду, 25 и 27 марта крымчан ждет потепление. Температура воздуха прогреется до +12 градусов.

По прогнозам переменная облачность.

Снова испортится погода под конец недели. В пятницу синоптики говорят, будет +8 градусов днем и минус три градуса ночью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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