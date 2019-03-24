День рождения иностранных рабочих в ялтинском санатории закончился отравлением

СЕГОДНЯ 12:41 2019-03-24T13:53:22+03:00

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В ялтинском санатории празднование дня рождения для десятерых рабочих из Узбекистана закончилось отравлением. Мужчины занимались строительством объекта, расположенного рядом с санаторием. И решили отметить праздник в здравнице.

- Граждане Узбекистана, занимающиеся строительством объекта в непосредственной близости от санатория "Зори России", отмечали день рождения и употребили скоропортящуюся продукцию. Пострадали 10 человек. Это абсолютно бытовой случай, не носящий системный характер, — прокомментировал мэр Ялты Алексей Челпанов, пишет РИА Новости.

Глава Ялты отметил, что граждане Узбекистана не являются работниками санатория. Там они проживали в номерах, пока занимались строительством близрасположенного объекта.

Известно, что все пострадавшие находятся в инфекционной больнице Ялты.

ИСТОЧНИК KP.RU